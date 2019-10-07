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Незасчитанный гол Роналду в видеообзоре матча Интер – Ювентус – 1:2

08:25 154 Читати українською
Незасчитанный гол Роналду в видеообзоре матча Интер – Ювентус – 1:2
Интер – Ювентус – 1:2– видео голов и обзор матча

Ювентус победил Интер в 7 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Ювентус на "Футбол 24".

17’ Лаутаро Мартинес
 
Пауло Дибала 4’
Гонсало Игуаин 80’
4’ Пауло Дибала
17’ Лаутаро Мартинес
80’ Гонсало Игуаин

Миланский Интер потерпел первое поражение в Серии А под руководством Антонио Конте. Обидчиком "змей" стала бывшая команда итальянского специалиста. Голы в отчетном матче забивали исключительно аргентинцы: Пауло Дибала и Гонсало Игуаин за гостей, а Лаутаро Мартинес – за хозяев.

Интер – Ювентус: поражение Конте как синдром Барселоны, аргентинская симфония на Джузеппе Меацца, туринцы – снова лидеры

Эта победа позволила Ювентусу набрать 19 очков и возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии, у команды Антонио Конте осталось 18 пунктов.

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Италия Интер - Ювентус Ювентус Ювентус Видеоновости Интер Интер Серия А
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