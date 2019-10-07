Незасчитанный гол Роналду в видеообзоре матча Интер – Ювентус – 1:2

Ювентус победил Интер в 7 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Ювентус на "Футбол 24".

Миланский Интер потерпел первое поражение в Серии А под руководством Антонио Конте. Обидчиком "змей" стала бывшая команда итальянского специалиста. Голы в отчетном матче забивали исключительно аргентинцы: Пауло Дибала и Гонсало Игуаин за гостей, а Лаутаро Мартинес – за хозяев.

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Эта победа позволила Ювентусу набрать 19 очков и возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии, у команды Антонио Конте осталось 18 пунктов.