Ювентус – на другом уровне, – Конте прокомментировал поражение в Дерби Италии

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура Серии А против Ювентуса (1:2).

"Ювентус показал всю свою атакующую мощь, весь свой опыт управления матчами. Я не могу жаловаться на свою команду, ведь она отдала все свои силы.

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Я всегда говорил, что нас ждет долгий путь, чтобы достичь уровня Ювентуса в плане опыта и контроля игры. Нам нужно прогрессировать, и это неизбежный процесс, ведь мы находимся в начале нашего пути.

Я видел статистику, и это была очень равная игра. У обеих команд были шансы, но опыт и качество большого клуба обеспечили разницу. Расстроен из-за поражения, но не потому, что проиграл Ювентусу. Снимаю перед ними шляпу.

Сейчас мы не должны сравнивать себя с Ювентусом. Они находятся на другом уровне, во всех смыслах. Мы работаем над сокращением разрыва, мы хорошо провели шесть предыдущих игр, но давайте не будем забывать, что все эти матчи мы провели на скорости 200 километров в час. Мы знаем, что если мы хотим выиграть матч, мы должны каждый матч играть на максимуме, а Ювентус может обеспечить нужный результат меньшими усилиями", – цитирует Конте Sky Italia.

Напомним, после поражения Ювентусу Интер потерял первое место в Серии А, которое заняли именно туринцы.

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