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Роналду: Прекрасне відчуття – знову опинитися на вершині

15:37 194 Читать на русском
Роналду: Прекрасне відчуття – знову опинитися на вершині
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду поділився враженнями від матчу 7-го туру Серії А проти Інтера, в якому його команда зуміла завдати першої поразки "нерадзуррі" в нинішньому чемпіонаті Італії.

17’ Лаутаро Мартінес
 
Пауло Дибала 4’
Гонсало Ігуаїн 80’
4’ Пауло Дибала
17’ Лаутаро Мартінес
80’ Гонсало Ігуаїн

"Дуже сильний виступ команди. Прекрасне відчуття – знову опинитися на вершині турнірної таблиці", – написав Роналду в інстаграмі.

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Зазначимо, що у матчі проти Інтера Роналду вразив ворота Саміра Хандановіча, але арбітр Джанлука Роккі після перегляду відеоповтору скасував гол.

Нагадаємо, після перемоги над Інтером "Стара синьйора" очолила турнірну таблицю Серії А. В активі у підопічних Мауріціо Саррі 19 очок після семи матчів.

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Ювентус Ювентус Італія Інтер Інтер Інтер - Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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