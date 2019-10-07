Роналду: Прекрасне відчуття – знову опинитися на вершині

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду поділився враженнями від матчу 7-го туру Серії А проти Інтера, в якому його команда зуміла завдати першої поразки "нерадзуррі" в нинішньому чемпіонаті Італії.

"Дуже сильний виступ команди. Прекрасне відчуття – знову опинитися на вершині турнірної таблиці", – написав Роналду в інстаграмі.

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Зазначимо, що у матчі проти Інтера Роналду вразив ворота Саміра Хандановіча, але арбітр Джанлука Роккі після перегляду відеоповтору скасував гол.

Нагадаємо, після перемоги над Інтером "Стара синьйора" очолила турнірну таблицю Серії А. В активі у підопічних Мауріціо Саррі 19 очок після семи матчів.

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