"Да, я смотрел это интервью. Не полностью, но видел большую часть. Я должен это делать, ведь это часть моей работы. Тогда я как раз ездил на конгресс тренеров УЕФА, когда вышло интервью.

Я думаю, что клуб может быть успешен только тогда, когда все причастные находятся на одной волне и поддерживают друг друга. Только так клуб может быть успешным и работать. Я хотел, чтобы он остался с первой минуты и до сих пор. Роналду стремился уйти, это было ясно. А когда игрок точно не хочет быть в этом клубе, тогда он должен уйти. Все очевидно.

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Я думаю, что клуб не мог смириться с этим интервью. Все понимали, что будут последствия. Он и сам хорошо понимал последствия, прежде чем это сделать. Хотя до этого он никогда не говорил мне о желании уйти. Летом у нас был один разговор. Он зашел и сказал: "Я скажу вам через семь дней, хочу ли остаться". Затем вернулся и сказал: "Я хочу остаться". До момента интервью я больше такого не слышал.

Теперь это прошлое, а мы смотрим в будущее. Движемся дальше, я хочу идти в будущее. Мы желаем нового будущего для Манчестер Юнайтед, а Роналду не желал быть его частью. Когда он в хорошей форме, он хороший игрок, мог помочь нам вернуться и достичь поставленных целей. Это понятно. Но он не был в хорошей форме.

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Мы находимся в процессе, двигаемся дальше. Роналду был частью этого, но он избрал другой путь. Мы хотели, чтобы он оставался частью нашего проекта, чтобы внести свой вклад в Манчестер Юнайтед, потому что он великий игрок. У него такая великая история, но все это прошлое. Мы же должны смотреть в будущее, и я не собираюсь тратить свою энергию на посторонние темы", – приводит слова Тен Хага MEN.

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