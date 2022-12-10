"Так, я дивився це інтерв'ю. Не повністю, але бачив більшу частину. Я маю це робити, адже це частина моєї роботи. Тоді я якраз їздив на конгрес тренерів УЄФА, коли вийшло інтерв'ю.

Я думаю, що клуб може бути успішним лише тоді, коли всі причетні особи перебувають на одній хвилі та підтримують одне одного. Тільки так клуб може бути успішним та працювати. Я хотів, щоб він залишився з першої хвилини і досі. Роналду прагнув піти, це було зрозуміло. А коли гравець точно не хоче бути у цьому клубі, тоді він має піти. Все очевидно.

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Я думаю, що клуб не міг змиритися з цим інтерв'ю. Всі розуміли, що будуть наслідки. Він і сам добре розумів наслідки, перш ніж зробити це. Хоча до цього він ніколи не казав мені про бажання піти. Влітку ми мали одну розмову. Він зайшов і сказав: "Я скажу вам через сім днів, чи хочу залишитися". Потім повернувся і сказав: "Я хочу залишитися". До моменту інтерв'ю я більше такого не чув.

Тепер це минуле, а ми дивимось у майбутнє. Рухаймося далі, я хочу йти у майбутнє. Ми хочемо нового майбутнього для Манчестер Юнайтед, а Роналду не хотів бути його частиною. Коли він у хорошій формі, він хороший гравець, міг допомогти нам повернутися та досягти поставленої мети. Це зрозуміло. Але він не був у хорошій формі.

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Ми перебуваємо у процесі, рухаємось далі. Роналду був частиною цього, але він обрав інший шлях. Ми хотіли, щоб він залишався частиною нашого проекту, щоб зробив свій внесок у Манчестер Юнайтед, тому що він великий гравець. Він має таку велику історію, але все це минуле. Ми ж повинні дивитися в майбутнє, і я не збираюся витрачати свою енергію на сторонні теми", – наводить слова Тен Хага MEN.

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