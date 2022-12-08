Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может устроить демарш из-за того, что не на первых ролях в национальной команде.

Как известно, Роналду не вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022. Из-за этого у Криштиана произошел неприятный разговор с наставником команды Фернанду Сантушем, в течение которого Роналду даже угрожал покинуть расположение команды, информирует Marca со ссылкой на Record.

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А вчера, 7 декабря, Криш пропустил занятия с игроками запаса, которые должны были провести полноценную тренировку. Роналду решил потренироваться вместе с игроками основного состава, которые только занимались в зале.

Заметим, что Роналду был не единственным игроком основы, которого неожиданно оставили в запасе в игре против Швейцарии – то же тренер сделал с Жоау Канселу. Такие перестановки помогли – Португалия уничтожила соперника со счётом 6:1.

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