Мудрик в своем Instagram выложил селфи, которое оставляет немало вопросов.

Дело в том, что Михаил сидит в футболке Барселоны, при том, что является игроком Челси. Украинец не оставил ни одного сообщения, что оставляет еще больше вопросов.

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Напомним, в перенесенном матче 34-го тура АПЛ украинец в конце первого тайма получил травму (подозрение на сотрясение мозга) и был заменен. Согласно правилам футболист не может играть в течение 7 дней после такого повреждения, поэтому сезон 2023/24 для него завершен. Мудрик успел сыграть в 41 поединке в этой кампании, отметившись 7 голами и 2 ассистами.

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