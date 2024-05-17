Клопп уходит из Ливерпуля в конце сезона. На прощание тренер сфотографировался со всем персоналом клуба, чтобы выразить благодарность за поддержку.

Новый тренер Ливерпуля известен – преемник Клоппа подписал контракт и публично заявил о назначении

Для фото также выставили трофеи, которые немец выиграл на Мерсисайде: АПЛ-2019/20, Лига чемпионов-2018/19, Кубок Англии-2021/22, два Кубка лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Юрген пришел в Ливерпуль в 2015-м и превратил проблемный клуб в постоянного претендента на чемпионство. Его команда годами была одной из сильнейших в Европе.