Катя и Эльма Авейру никому и никогда не дадут просто так оскорбить своего звездного братца.

Ведущий CNN Portugal Луиш Вилар раскритиковал поведение Роналду на чемпионате мира и заявил, что звезда страдает "нарциссическим расстройством личности". Катя и Эльма немедленно взяли в руки смартфоны, чтобы проучить журналиста-наглеца.

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"Я зашла в интернет и вбила в поиске "Луис Вилар", проверила. Оказалось, что это тупой, необразованный, бесполезный, подозрительный клоун, которому должно быть стыдно даже рот открывать… Ах, и его мозг, похоже, сгорел окончательно", – первой написала Катя в сторис Instagram.

Эльма репостнула публикацию сестры, добавив еще несколько уничижительных характеристик Вилару: "Откуда они взяли этого инвалида, которого я ни разу не видела? Что это за урод?".

Заметим, что Роналду на групповой стадии ЧМ отличился только одним голом, да и тот с пенальти. 6 декабря у капитана сборной Португалии будет шанс самостоятельно закрыть роты критикам, когда его команда сыграет против Швейцарии на стадии 1/8 финала.

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