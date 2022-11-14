Контракт Криштиану Роналду с Ман Юнайтед действует до 30 июня 2023 года. Летом 37-летний португалец намекал на желание уйти, но в итоге остался в команде Эрика Тен Хага. Как оказалось, отношения между главным тренером и 5-кратным обладателем "Золотого мяча" далеки от идеальных.

Роналду растерял доверие давнего товарища: "Поведение неприемлемое для Манчестер Юнайтед"

"Я не уважаю Тен Хага, потому что он не уважает меня. Если человек не относится ко мне с уважением, то от меня следует ждать такого же.

Думаю, что болельщики должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Вот почему я вернулся в Манчестер Юнайтед. Но в нашем клубе не хватает определенных вещей, которые есть в Ман Сити, Ливерпуле, сейчас в Арсенале. МЮ должен быть на вершине, но, к сожалению, это не так.

Меня пытаются вытеснить, это началось еще раньше. Не только тренер, но и два-три других парня в команде. Поэтому я чувствую себя преданным. Меня сделали козлом отпущения за все неудачи.

Пытается ли Манчестер Юнайтед избавиться от меня сейчас? Не знаю. Честно говоря, мне безразлично. Люди должны знать правду. После того, как из клуба ушел сэр Алекс, прогресса нет. Я думал, что увижу какие-нибудь новые вещи, ведь технологии развиваются. Здесь ничего не изменилось", – цитирует Роналду The Sun.

В сезоне 2022/23 португалец не является основным игроком Манчестер Юнайтед. Ветеран сыграл 16 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста (в АПЛ – 10 поединков, 1 гол). МЮ проведет следующий матч уже после чемпионата мира-2022 – в Англии не исключают, что Роналду после такого больше не сыграет за "красных дьяволов".