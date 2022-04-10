Португалец на пути в подтрибунное помещение раздавил оказавшийся у него под ногами мобильный телефон. По крайней мере, это все, что попало на видео, которое мгновенно стало вирусным в соцсетях. Однако инцидент рискует стать очень серьезным.

Роналду со злостью растоптал телефон болельщика после поражения от Эвертона

По информации Liverpool Echo, Роналду уже обвинили в избиении. Одна из болельщиц утверждает, что Криштиану сначала выбил телефон из рук ее 14-летнего сына, и уже тогда раздавил. Она уже обратилась в полицию, принявшую заявление: "Мы можем подтвердить, что мы поддерживаем связь с футбольными клубами после сообщений о нападении во время матча на Гудисоне".

"Я плакала, меня трясло, Джейкоб был в полном шоке – у него аутизм, а еще у него диспраксия (задержка в развитии – прим.). Он не сознавал, что происходит, пока не вернулся домой. Это полностью оттолкнуло его от того, чтобы снова пойти на игру – это первый футбольный матч, на котором он побывал, и вот что произошло.

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У нас был совершенно блестящий день до последних секунд, когда игроки ушли с поля... Это полностью испортило день и оставило неприятный вкус. Мой сын – мальчик с аутизмом, и на него напал футболист, вот как я вижу это как мама", – заявила женщина.

В настоящее время проводится расследование, офицеры полиции работают с футбольным клубом Эвертон над просмотром записей с камер видеонаблюдения и проводят допросы свидетелей, чтобы установить, было ли правонарушение на самом деле.

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