Португалець на шляху в підтрибунне приміщення розчавив мобільний телефон, який опинився у нього під ногами. Принаймні це все, що потрапило на відео, яке миттєво стало вірусним у соцмережах. Однак інцидент ризикує стати дуже серйозним.

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За інформацією Liverpool Echo, Роналду вже звинуватили у побитті. Одна з уболівальниць стверджує, що Кріштіану спочатку вибив телефон із рук її 14-річного сина і вже тоді зламав. Вона вже звернулася до поліції, яка прийняла заяву: "Ми можемо підтвердити, що ми підтримуємо зв'язок з футбольними клубами після повідомлень про напад під час матчі на Гудісоні".

"Я плакала, мене трясло, Джейкоб був у повному шоці – у нього аутизм, а ще у нього диспраксія (затримка у розвитку – прим.). Він не усвідомлював, що відбувається, поки не повернувся додому. Це повністю відштовхнуло його від того, щоб знову піти на гру. Це перший футбольний матч, на якому він побував, і ось що сталося.

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У нас був абсолютно блискучий день до останніх секунд, коли гравці пішли з поля... Це повністю зіпсувало день і залишило неприємний присмак. Мій син – хлопчик з аутизмом, і на нього напав футболіст, ось як я це бачу як мама", – заявила жінка.

Наразі проводиться розслідування, офіцери поліції працюють із футбольним клубом Евертон над переглядом записів з камер відеоспостереження та проводять допити свідків, щоб встановити, чи справді було правопорушення.

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