Португалец залечил травму и снова вернулся на поле, но это событие оказалось омраченным очередным провалом Манчестер Юнайтед. Манкунианцы сенсационно проиграли Эвертону, борющемуся за выживание.

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После матча Роналду по дороге в подтрибунное помещение растоптал оказавшийся у него под ногами телефон. Устройство принадлежало кому-то из болельщиков, сообщает Football London. Отмечается, что клуб начал служебное расследование, ведь на видео невозможно разглядеть все подробности инцидента.

Добавим, что в нынешнем сезоне 37-летний португалец сыграл за Манчестер Юнайтед 33 матча во всех турнирах, забив 18 голов. Однако результаты команды далеко не самые лучшие. Манкунианцы вылетели из ЛЧ в первом же раунде плей-офф, а в АПЛ идут только седьмыми.

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