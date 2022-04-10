Роналду со злостью растоптал телефон болельщика после поражения от Эвертона
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду не смог справиться с эмоциями.
Португалец залечил травму и снова вернулся на поле, но это событие оказалось омраченным очередным провалом Манчестер Юнайтед. Манкунианцы сенсационно проиграли Эвертону, борющемуся за выживание.
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После матча Роналду по дороге в подтрибунное помещение растоптал оказавшийся у него под ногами телефон. Устройство принадлежало кому-то из болельщиков, сообщает Football London. Отмечается, что клуб начал служебное расследование, ведь на видео невозможно разглядеть все подробности инцидента.
Добавим, что в нынешнем сезоне 37-летний португалец сыграл за Манчестер Юнайтед 33 матча во всех турнирах, забив 18 голов. Однако результаты команды далеко не самые лучшие. Манкунианцы вылетели из ЛЧ в первом же раунде плей-офф, а в АПЛ идут только седьмыми.
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