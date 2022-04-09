Миколенко впервые попал в стартовый состав Эвертона на 3 матча подряд. Виталий в предыдущем туре АПЛ заработал пенальти, а его команда проиграла оба этих выездных поединка. Следовательно, отрыв от Бернли, возглавляющего трио из зоны вылета, сократился до минимума. На старте встречи защитник сборной Украины несколько раз неплохо действовал на чужой половине. Однако на 9 минуте экс-динамовец проиграл Линделефу борьбу на втором этаже после подачи со штрафного, Делф неудачно выбил, а Рэшфорд в касание пробил. Как и в следующем эпизоде, с опасным ударом Маркуса не без проблем справился партнер по сборной Англии Пикфорд.

Эвертон – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

Делф чуть не вывел Миколенко на классную позицию в штрафной. Ван-Биссака в последний момент подчистил в подкате. Эвертон забил после первого же удара. Ришарлисон и Ивоби на 27 минуте отборолись, а Гордон с рикошетом от Линделефа оставил Де Хеа ни с чем. После подачи того же 21-летнего англичанина Кин выиграл позицию, не хватило лишь точности. Роналду толкает Миколенко после нацеленной подачи Фернандеша. Один из редких моментов присутствия Криштиана на поле.

Ришарлисон чуть не прошил Де Хеа дальним ударом, и снова рикошет от защитников. Фред получил повреждение и ушел с поля на 36-й минуте. Экс-полузащитника Шахтера заменил Погба. Миколенко еле не привез контру, махнув мимо мяча, однако исправился в подкате. Виталий почти как Фигаро. То сделает рывок в чужую штрафную, но засильный пас Ивоби не оставит шансов обострить дальше. То опередит Роналду и выбьет над перекладиной – идеальный вынос, учитывая риск забить в собственные ворота.

Удивительно качественный первый тайм от Эвертона. Солидно отработал и Миколенко (выиграл обе дуэли внизу, трижды подчищал за одноклубниками). По возвращении в основу 4 ветеранов (Кин, Аллан, Делф и Коулмэн) "ириски" выглядят значительно надежнее. Хотя здесь важен и фактор соперника – МЮ в очередной раз совсем не впечатляет.

Острое начало второго тайма от украинского фулбека. Миколенко технично расправился на фланге. Вот только дальше последовал несколько поспешный прострел без оглядки на своего форварда, который открывался немного в другую зону. Миколенко останавливает прорыв Ван-Биссаки. Похоже, именно наш игрок получает от Лэмпарда аплодисменты. Рэшфорд не воспользовался очередным хорошим моментом, созданным Бруну.

Миколенко снова заставил ошибиться Ван-Биссаку, за которого 3 года назад манкунианцы заплатили 55 миллионов евро. Украинец заработал угловой, после подачи которого Гордон нашел Годфри – выше. Ришарлисон издевается над Санчо, набивая мяч головой. Как же разыгрался Миколенко! Классный рывок и пас на удобную позицию. Удар Гордона заблокирован. Жест отчаяния от Рангника. На 64-й минуте выпускает 19-летнего Элангу и Мату, для которого это первый в сезоне выход на матч АПЛ. Рэшфорд и Матич сегодня уже традиционно разочаровали.

Серия угловых и подач. Линделеф сбрасывает под удар, Эланга дает выше. "Действительно отличная работа от Миколенко", – даже английские комментаторы отмечают игру экс-динамовца, выигравшего очередной забег против соперника. Серия отчаянных ударов издалека. Пикфорд щелкает, как орешки. Подключение Ван-Биссаки уже поинтереснее. Миколенко самоотверженно стелется на газоне, в то же время его партнер по флангу Грей успевает опередить и заблокировать. От бессилия Роналду наконец-то приложился, как следует. Беда только в том, что метил по скамейке запасных после свистка арбитра. Желтая карточка как награда за бесславную игру.

Коулмэн выиграл борьбу у Криша, после чего обвел парочку соперников. Это кураж, и сегодня он с "ирисками". Возможно, именно этот фактор помог Пикфорду после расстрельного удара Роналду. Снаряд по дороге задел руку Кина, но назначить такой пенальти было бы слишком. Миколенко с 5 попытки выиграл первый матч АПЛ, в котором принял участие. Эвертон на 4 очка отрывается от зоны вылета до матча Бернли. У МЮ остается 51 балл и только 7 строчка с еще более реальной перспективой остаться вовсе без еврокубков в пользу Ярмоленко, который с Вест Хэмом закрепляет за собой 6 место.