Эвертон вполне серьезно рискует, балансируя над самой зоной вылета. Фактически уже по итогам отчетного тура "ириски" рисковали туда опуститься, ведь Бернли будет играть против Норвича. Однако сенсационная победа над Ман Юнайтед позволяет Виталию Миколенко и компании перевести дыхание. Украинец отыграл весь матч.

Эвертон одолел МЮ – Миколенко выдал впечатляющий матч АПЛ и помог прервать серию поражений, Роналду все дальше от ЛЧ

Зато манкунианцы подвергли сомнению свое участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Отставание от топ-4 может увеличиться до шести очков. Это очень серьезно, ведь до конца чемпионата осталось провести всего семь поединков.