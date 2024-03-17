В матче 29-го тура чемпионата Италии Сассуоло на выезде уступил Роме (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 29-й тур

Аталанта – Фиорентина – матч отменен

Рома – Сассуоло – 1:0

Гол: Пеллегрини, 50

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Рома на Олимпико не без проблем одолела Сассуоло. Первый тайм прошел при серьезном преимуществе "волков", но команды больше разрушали, чем создавали и, как следствие, не нанесли ни одного удара в створ ворот друг друга. Лишь в добавленное время Лукаку попытался обострить, но пробил неточно.

После перерыва римлянам удалось воплотить качество в количество – Пеллегрини прошел по левому флангу, под пристальным наблюдением защитников сместился ближе к центру и эффектно закрутил под дальнюю штангу.

В середине тайма Рачич имел шанс на камбэк, но Свилар помешал, потянув мяч с правого угла. В ответ свое мастерство продемонстрировал его визави – Консильи, справившись с выстрелом Бальданци. На последних минутах Томазо упустил еще один перспективный момент, не сумев переиграть кипера гостей.

Рома выстояла и заработала тяжелые три очка. Команда остается на пятой строчке и отстает от Болоньи на 3 пункта. Сассуоло с 23-мя баллами предпоследний.

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