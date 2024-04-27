У бывшего наставника Реала и сборной Испании Хулена Лопетеги есть все шансы получить должность в Милане.

Стефано Пиоли уйдет по завершении сезона, хотя его контракт действует до лета 2025 года. Руководство Милана решило перезапустить проект, пригласив нового тренера, и уже давно работает над поисками замены.

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По информации GdS, "россонери" остановили свой выбор на Лопетеги. Соглашения пока не подписаны, но стороны близки к этому. Источник сообщает, что 57-летний испанец убедил и руководство, и президента клуба. Кроме того, он отказался от шанса возглавить Вест Хэм.

Милан хочет тренера, имеющего международный опыт и умеющего работать с молодежью. Лопетеги выигрывал чемпионаты Европы с молодежными сборными Испании, в финале ЛЕ громил Интер во главе Севильи, а также работал в Реале и АПЛ.

Лопетеги сумел опередить конкурентов (Фонсеку, Конте, Мотту) поскольку убедил, что разделяет стратегию Милана. Клубу нужен тренер, который будет тесно сотрудничать с руководством, а не будет диктовать свои требования.

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