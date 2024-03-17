В матче 29-го тура Серии А Верона на своем поле уступила Милану (1:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Милан в матче с Вероной имел роскошную возможность воспользоваться осечкой Ювентуса с Дженоа (0:0) и обойти туринцев, потеснив их со второй строчки. Соперник был для этого более чем подходящий.

Милану грозит исключение из еврокубков и вычет очков в Серии А

Уже в начале встречи Томори после розыгрыша штрафного пробивал с близкого расстояния, но направил сферу мимо правой стойки. В середине тайма Пулишич прорвался по правому флангу и с линии штрафной мощным ударом сотряс перекладину, мяч вылетел в поле и веронцам повезло, что никого не оказалось на подборе.

Нослин огрызнулся индивидуальным проходом и закрутом под дальнюю штангу – Меньян контролировал, но решил прыгнуть и убедиться, что круглый пройдет мимо каркаса ворот. Вероне удалось перегруппироваться, отодвинуть игру от своей штрафной и все чаще угрожать сопернику – преимущество Милана постепенно развеялась.

На 34-й минуте Леау прошел по левому флангу и перспективно простреливал – защитник постелился и выбил на угловой. Через мгновение уже Окафор бил с другой стороны, но не попал в створ ворот. Впоследствии Эрнандес подхватил сферу в центре поля и "россонери" убежали в атаку 4 против 2. Но пас Тео на Леау оказался настолько плохим, что эпизод просто не имел права завершиться голом.

На 44-й Эрнандес реабилитировал за все упущенные моменты: набрав крейсерскую скорость француз не позволил мячу выйти за линию поля, буквально продавил трех защитников подряд и с острого угла загнал мяч в сетку.

Сразу после перерыва забил Пулишич и, казалось, что игра сделана. Но вездесущий Нослинг сумасшедшим ударом из-за пределов штрафной восстановил интригу в матче. На 70-й минуте Леау сделал все, чтобы выйти один на один, а когда оказался перед голкипером, чудом не попал в ворота.

За 10 минут до завершения матча Чуквуэзе, вышедший на замену, увеличил преимущество Милана, забив дебютный гол в Серии А (и третий в текущем сезоне). А гол выдался на славу: после навеса с углового, защитники вынесли мяч подальше, Самюэль подхватил его за пределами штрафной и нанес мощный точный удар.

Победа принесла Милану 62 очка и подняла на вторую строчку турнирной таблицы Серии А, Верона с 26-ю пунктами пятнадцатая.

Лацио победил Фрозиноне в первом матче без Сарри, Сын Мальдини забил шедевр и установил рекорд, Торино обыграл Удинезе