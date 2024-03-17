У матчі 29-го туру чемпіонату Італії Сассуоло на виїзді поступився Ромі (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 29-й тур

Аталанта – Фіорентина – матч скасовано

Рома – Сассуоло – 1:0

Гол: Пеллегріні, 50

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Рома на Олімпіко не без проблем здолала Сассуоло. Перший тайм пройшов за серйозної переваги "вовків", але команди більше руйнували, аніж створювали і, як наслідок, не завдали жодного удару у площину воріт один одного. Лише у доданий час Лукаку спробував загострити, але пробив неточно.

По перерві римлянам вдалось втілити якість у кількість – Пеллегріні пройшов лівим флангом, під пильним наглядом захисників змістився ближче до центру і ефектно закрутив під дальню стійку.

В середині тайму Рачіч мав шанс на камбек, але Свілар став на заваді, потягнувши м'яч з правого кута. У відповідь свою майстерність продемонстрував його візаві – Консільї, впоравшись з пострілом Бальданці. На останніх хвилинах Томазо змарнував ще один перспективний момент, не зумівши переграти кіпера гостей.

Рома вистояла і заробила важкі три очки. Команда залишається на п'ятій сходинці і відстає від Болоньї на 3 пункти. Сассуоло з 23-ма балами передостанній.

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