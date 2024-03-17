Поєдинок 29-го туру Серії А між Аталантою та Фіорентиною буде зіграний в іншу дату.

Матч Аталанта – Фіорентина, який мав відбутись сьогодні, 17 березня, о 19:00, був перенесений на невизначений термін, повідомляє офіційний твіттер бергамасків.

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Також уболівальників просять не приходити на стадіон. Журналіст Ніколо Скіра пролив світло на причини такого рішення – генеральному директору Фіорентини Джо Бароне стало зле, його забрали до лікарні. Про стан здоров'я функціонера наразі невідомо.

Відзначимо, що обидва колективи наразі перебувають у верхній частині таблиці: Фіорентина восьма з 43 пунктами, а Аталанта на 6-му місці з 47 очками.

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La Lega Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta-Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29a giornata del Campionato di Serie A TIM.



Si invita i tifosi a non presentarsi allo stadio. — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 17, 2024