Аталанта – Фіорентина: матч Серії А перенесли – гендиректора одного з клубів екстрено забрали в лікарню
Поєдинок 29-го туру Серії А між Аталантою та Фіорентиною буде зіграний в іншу дату.
Матч Аталанта – Фіорентина, який мав відбутись сьогодні, 17 березня, о 19:00, був перенесений на невизначений термін, повідомляє офіційний твіттер бергамасків.
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Також уболівальників просять не приходити на стадіон. Журналіст Ніколо Скіра пролив світло на причини такого рішення – генеральному директору Фіорентини Джо Бароне стало зле, його забрали до лікарні. Про стан здоров'я функціонера наразі невідомо.
Відзначимо, що обидва колективи наразі перебувають у верхній частині таблиці: Фіорентина восьма з 43 пунктами, а Аталанта на 6-му місці з 47 очками.
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