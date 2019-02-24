Роджерс – главный кандидат на замену Пюэля в Лестере

Наставник Селтіка Брендан Роджерс може повернутися в англійський футбол.

Североирландец Брендан Роджерс, который сейчас работает в Шотландии, может вернуться в Англию. По данным The Telegraph, Роджерс является приоритетным кандидатом на замену Клоду Пюэлю, которого сегодня уволили из Лестера.

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Сообщается, что руководство "лис" уже обращалось к Брендану во время текущего сезона, однако тогда специалист предпочел завершить кампанию во главе Селтика. Кроме этого, "кельты" не собираются просто так отпускать Роджерса и будут требовать компенсацию от Лестера в размере 6 млн фунтов.

Напомним, Роджерс уже работал в АПЛ с Ливерпулем. В сезоне 2014/15 годов под руководством Брендана, "красные" потеряли свой гандикап и в последних турах проиграли гонку за титул чемпиона Англии Манчестер Сити.

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