Лестер офіційно звільнив Пюеля з посади головного тренера

"Лисиці" оголосили про відхід французького фахівця з тренерського містка команди.

Лестер на офіційному сайті повідомив, що Клюд Пюель покинув посаду головного тренера команди. Також пішов з команди помічник Клода Джекі Бонневей.

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Англійський клуб подякував Пюель за співпрацю та побажав успіхів у подальшій кар'єрі. Зазначимо, що спеціаліст очолював Лестер впродовж 16 місяців. Останньою краплею для керівництва "лисиць" став вчорашній розгром команди від Крістал Пелас (1:4). Ця поразка стала вже четвертою поспіль для команди.

Повідомляється, що поки клуб буде шукати нового головного тренера команду очолять Майк Стоуелл и Адам Седлер. Англійські ЗМІ повідомляють, що наставник Нькасла Рафаель Бенітес може стати новим тренером Лестера.

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