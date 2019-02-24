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Лестер официально уволил Пюэля с поста главного тренера

12:59 63 Читати українською
Лестер официально уволил Пюэля с поста главного тренера

"Лисы" объявили об уходе французского специалиста с тренерского мостика команды.

Лестер на официальном сайте сообщил, что Клод Пюэль покинул пост главного тренера команды. Также ушел из команды помощник Клода Джеки Бонневей.

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Английский клуб поблагодарил Пюэля за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Отметим, что специалист возглавлял Лестер в течение 16 месяцев. Последней каплей для руководства "лис" стал вчерашний разгром команды от Кристал Пэлас (1:4). Это поражение стало уже четвертой подряд для команды.

Сообщается, что пока клуб будет искать нового главного тренера команду возглавят Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер. Английские СМИ сообщают, что наставник Нькасла Рафаэль Бенитес может стать новым тренером Лестера.

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Лестер Сити Лестер Сити Англия Клод Пюэль Клод Пюэль
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