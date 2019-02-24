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Роджерс – головний кандидат на заміну Пюеля в Лестері

14:18 339 Читать на русском
Роджерс – головний кандидат на заміну Пюеля в Лестері
Брендан Роджерс / reuters

Наставник Селтіка Брендан Роджерс може повернутися в англійський футбол.

Північноірландець Брендан Роджерс, який зараз працює у Шотландії, може повернутися до Англії. За даними The Telegraph, Роджерс є пріоритетним кандидатом на заміну Клода Пюеля, якого сьогодні звільнили з Лестера.

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Повідомляється, що керівництво "лисиць" вже зверталося до Брендана під час поточного сезону, однак тоді фахівець волів завершити кампанію з Селтіком. Окрім цього, "кельти" не збираються просто так відпускати Роджерса і вимагатимуть компенсацію від Лестера у розмірі 6 млн фунтів.

Нагадаємо, Роджерс вже працював у АПЛ із Ліверпулем. У сезоні 2014/15 років, під керівництвом Брендана, "червоні" змарнували свій гандикап та у останніх турах програли гонитву за титул чемпіона Англії Манчестер Сіті.

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Англія Трансфери Чемпіонату Англії Селтік Селтік Лестер Сіті Лестер Сіті Брендан Роджерс Брендан Роджерс Трансфери
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