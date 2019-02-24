МЮ – Ливерпуль: "дьяволы" благодарны сопернику за увольнение Моуринью, а супертрио Клоппа забивает им мало

Манчестер Юнайтед попытается остановить Ливерпуль, который ведет борьбу за чемпионство АПЛ. Какие аргументы у хозяев?

В декабре Ливерпуль завершил муки Манчестер Юнайтед и Жозе Моуринью – после поражения на Анфилде португальца отправили в отставку. С тех пор "дьяволы" с Уле Гуннаром Сульшером провели роскошный отрезок – 11 побед за 13 матчей во всех турнирах и камбэк в топ-4 АПЛ.

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С момента последнего Северо-западного дерби соперники провели по 9 игр чемпионата. Манчестер Юнайтед успешнее – 25 очков против 20 у Ливерпуля.

Под руководством Сульшера по особому засияли Поль Погба и Маркус Рашфорд. Если за 11 совместных матчей при Моуринью они создали друг для друга лишь 2 голевых шанса, то за 8 туров с новым коучем таких шансов было 12 (превратились в 3 ассиста).

Француз почувствовал себя настоящим лидером команды и значительно повысил свою эффективность – 9 голов и 6 ассистов в АПЛ после прихода Сульшера. Рашфорд со сменой тренера улучшил почти все свои показатели: голы, количество и конверсия ударов, встречи с мячом в чужой штрафной, дриблинг.

У Ливерпуля есть сыгранное убийственное трио Салах-Фирмино-Мане, которое забило уже 38 голов в этом чемпионате. Однако есть нюанс: с момента формирования (начало сезона 2017/18) они наименее результативны именно против Манчестер Юнайтед. Только 1 гол на трех за суммарные 700 минут в Северо-западных дерби. Для сравнения Уотфорду, Арсеналу и Бонрмуту они назабивали по 10.

Приведенные статистические факты говорят о шансах для Юнайтед зацепиться сегодня за очки и, возможно, победу. Говорить о факторах в пользу Ливерпуля нет смысла – команда Юргена Клоппа сильнее, лучше сыгранная и подходит к игре фаворитом.

Чье оружие сегодня победит, узнаем в скором времени. Начало встречи – в 16:05 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию. Ливерпуль борется за чемпионство с Манчестер Сити и имеет игру в запасе при равном количестве очков (по 65) на вершине турнирной таблицы.

Болельщики мерсисайдцев просто спят и видят чемпионство, а фаны Манчестер Юнайтед мечтают о том, чтобы в очном поединке помешать принципиальному сопернику набрать важные очки. К тому же "дьяволам" нужно закрепиться в зоне Лиги чемпионов – сейчас 1 балл преимущества над Арсеналом и Челси.