Защитник Челси Антонио Рюдигер готовит основу для своего перехода в Реал свободным агентом.

Немец уже попросил своих знакомых игроков "сливочных" предоставить дополнительную информацию о клубе, сообщает Telegraph.

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По просьбе Рюдигера откликнулись Куртуа, Азар и Алаба. Дуэт бельгийцев знает Антонио по общим выступлениям в составе Челси, а Дэвид давно поддерживает товарищеские отношения. Интересно, что год назад сам Рюдигер сватал Алабу в Челси, но тот выбрал Реал.

Напомним, лондонский клуб и 28-летний центрбек не могут договориться о продлении контракта. Уже с 1 января Рюдигер вправе подписывать предварительные соглашения с другими командами.

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