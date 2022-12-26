Захисник Челсі Антоніо Рюдігер готує підґрунтя для свого переходу в Реал вільним агентом.

Німець вже попросив своїх знайомих гравців "вершкових" надати додаткову інформацію про клуб, повідомляє Telegraph.

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На прохання Рюдігера відгукнулись Куртуа, Азар і Алаба. Дует бельгійців знає Антоніо за спільними виступами у складі Челсі, а Девід давно підтримує товариські стосунки. Цікаво, що рік тому сам Рюдігер сватав Алабу в Челсі, проте той обрав Реал.

Нагадаємо, лондонський клуб і 28-річний центрбек не можуть домовитися щодо продовження контракту. Вже з 1 січня Рюдігер має право підписувати попередні угоди з іншими командами.

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