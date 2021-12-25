Летом 2022 года европейские клубы будут иметь огромный выбор на рынке свободных агентов.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сформировало топ-10 игроков, у которых завершается контракт с нынешними клубами. В список почему-то не попал Килиан Мбаппе, хотя его кандидатура кажется очевидной.

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1. Поль Погба (полузащитник, чемпион мира, Манчестер Юнайтед);

2. Франк Кессье (полузащитник, Милан);

3. Лоренцо Инсинье (нападающий, чемпион Европы, Наполи);

4. Андреа Белотти (нападающий, чемпион Европы, Торино);

5. Денис Закария (полузащитник, Боруссия М);

6. Нуссаир Мазрауи (защитник, Аякс);

7. Алессио Романьоли (защитник, Милан);

8. Луис Фелипе Рамос (защитник, Лацио);

9. Флориан Гриллич (полузащитник, Хоффенхайм);

10. Рейнилду Мандава (защитник, Лилль).

Потенциальные покупатели уже с 1 января могут заключать предварительные контракты с этими игроками, но у нынешних клубов также есть время, чтобы уговорить их подписать новые соглашения. Прошедшее лето подарило несколько взрывных переходов свободными агентами – Месси, Рамос, Доннарумма, Депай, Агуэро и другие звезды были бесплатными.

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