Англия, АПЛ, 19-й тур

Норвич – Арсенал – 0:5

Голы: Сака, 6, 67, Тирни, 44, Ляказетт, 84 (пен.), Смит-Роу, 90+1

Вест Хэм – Саутгемптон – 2:3

Голы: Антонио, 49, Бенрама, 65 – Эльюнусси, 8, Ворд-Праус, 61, Беднарек, 70

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 3:0

Голы: Кейн, 32, Моура, 35, Мин, 74

Удаление: Заха, 37 (КП, вторая желтая карточка)

Астон Вилла – Челси – начало матча в 19:30

Брайтон – Брентфорд – начало матча в 22:00

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Арсенал вышел вперед в матче с Норвичем уже на шестой минуте. Стремительная контратака из центра поля, после которой мяч на линии штрафной получил Сака. Он сместился поближе к воротам и обводным ударом закатил мяч в угол как бильярдный шар в лузу. За минуту до перерыва Тирни прошел по левому флангу, вошел в штрафную и попал в дальний угол. В середине второго тайма Сака оформил дубль и снял все вопросы относительно победителя. В конце матча Ляказетт с пенальти наказал Норвича за грязный подкат от Кабака. А уже в добавленное время Смит-Роу забил последний гвоздь в гроб "канарок".

Вест Хэм принимал Саутгемптон и пропустил уже в начале поединка: Эльюнусси с линии штрафной по дуге отправил сферу в дальний угол ворот. После перерыва Антонио, вышедший на вторую сорокапятиминутку, счет сравнял, хотя у болельщиков "молотков" екнуло сердце, когда арбитр решил, что в эпизоде ​​был офсайд. VAR была на стороне команды Ярмоленко. Андрей, к слову, начал игру на скамейке запасных, появившись на поле лишь на последнюю десятиминутку.

На 60-й минуте защитник Вест Хэма на самой линии завалил соперника и арбитр, воспользовавшись видеопомощью, назначил пенальти. Ворд-Праус снова вывел "святых" вперед. Но праздник длился недолго – не прошло и пяти минут, как Бенрама выровнял положение. События развивались с головокружительной скоростью и вот уже Беднарек делает счет 2:3. Гостям удалось удержать этот счет и завоевать важные три очка.

Тоттенхэм сумел распаковать ворота Кристал Пелас лишь во второй половине первого тайма: Лукас Моура прорвался правым флангом, добежал до линии штрафной и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Кейн, мчавшийся на всех парах, едва не порвал мячом сетку. Уже в следующей атаке отличился и автор ассиста, точно замкнув навес головой. Через две минуты Заха получил второй ненужный горчичник и оставил Кристал Пелас в меньшинстве. В середине второй сорокапятиминутки Сон Хин Мин утроил преимущество "шпор", поставив в матче жирную точку.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ