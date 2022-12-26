Англія, АПЛ, 19-й тур

Норвіч – Арсенал – 0:5

Голи: Сака, 6, 67, Тірні, 44, Ляказетт, 84 (пен.), Сміт-Роу, 90+1

Вест Хем – Саутгемптон – 2:3

Голи: Антоніо, 49, Бенрама, 65 – Ельюнуссі, 8, Ворд-Праус, 61, Беднарек, 70

Тоттенхем – Крістал Пелас – 3:0

Голи: Кейн, 32, Моура, 35, Мін, 74

Вилучення: Заха, 37 (КП, друга жовта картка)

Астон Вілла – Челсі – початок матчу о 19:30

Брайтон – Брентфорд – початок матчу о 22:00

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Арсенал вийшов вперед у матчі з Норвічем вже на шостій хвилині. Стрімка контратака з центра поля, після якої м'яч на лінії штрафного майданчика отримав Сака. Він змістився ближче до воріт і обвідним ударом закотив м'яч у кут немов більярдний шар у лузу. За хвилину до перерви Тірні пройшов лівим флангом, увійшов у штрафний майданчик і поцілив у дальній кут. В середині другого тайму Сака оформив дубль і зняв всі питання щодо переможця. Наприкінці матчу Ляказетт з пенальті покарав Норвіч за брудний підкат від Кабака. А вже у доданий час Сміт-Роу забив останній цвях у домовину "канарок".

Вест Хем приймав Саутгемптон і пропустив вже на початку поєдинку: Ельюнуссі з лінії штрафного по дузі відправив сферу у дальній кут воріт. По перерві Антоніо, який вийшов на другу сорокап'ятихвилинку, рахунок зрівняв, хоча у вболівальників "молотків" йокнуло серце, коли арбітр вирішив, що у епізоді був офсайд. VAR був на стороні команди Ярмоленка. Андрій, до слова, почав гру на лаві запасних, з'явившись на полі лише на останню десятихвилинку.

На 60-й хвилині захисник Вест Хема на самісінькій лінії завалив суперника і арбітр, скориставшись відеодопомогою, призначив пенальті. Ворд-Праус знову вивів "святих" вперед. Та свято тривало недовго – не пройшло і п'яти хвилин як Бенрама вирівняв становище. Події розвивались з карколомною швидкістю і ось вже Беднарек робить рахунок 2:3. Гостям вдалось втримати цей рахунок і здобути важливі три очки.

Тоттенхем зумів розпакувати ворота Крістал Пелас лише у другій половину першого тайму: Лукас Моура втік правим флангом, добіг до лінії штрафного і прострілив в район одинадцятиметрової позначки. Кейн, який мчав на всіх парах, мало не порвав м'ячем сітку. Вже у наступній атаці відзначився і автор асисту, влучно замкнувши навіс головою. За дві хвилини Заха отримав другий непотрібний гірчичник і залишив Крістал Пелас у меншості. В середині другої сорокап'ятихвилинки Сон Хин Мін потроїв перевагу "шпор", поставивши масну крапку у матчі.

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