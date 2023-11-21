В компенсированное время матча 10-го тура отбора к Евро-2024 Украина – Италия (0:0) Брайан Кристанте нарушил правила в своей штрафной площади против Михаила Мудрика, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано решил не назначать пенальти. Однако негодование подопечных Сергея Реброва вызвало не столько это решение, сколько отсутствие паузы в связи с видеоповтором. Позже оказалось, что видеоарбитр Хуан Мартинес Мунуэра полностью солидарен с главным рефери касательно инцидента в штрафной площади "Скуадры адзурры".

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Тем самым Мунуэра стал причастным ко второму "убийству" сборной Украины в решающих матчах. В июне 2022 года в плей-офф отбора ЧМ-22 он в составе бригады Матеу Лаоса в качестве VAR "не заметил" фол против Андрея Ярмоленко в валлийской штрафной площади и не подсказал главному арбитру о том, что тот "проморгал" нарушение правил. Тогда это решение стоило сборной Украины путёвки на Мундиаль – Уэльс победил со счётом 1:0.

Напомним, что перед матчем Украина – Италия президент УЕФА Александр Чеферин заявил о том, что "Скуадра адзурра" не может остаться без очередного крупного турнира.

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