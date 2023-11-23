Сборная Украины должна выходить на чемпионат Европы, если верить автоматизированным прогнозам.

Украина по итогам жеребьевки плей-офф квалификации на Евро-2024 попала в путь В. В полуфинале "сине-желтые" встретятся с Боснией и Герцеговиной, а в финале нас ждет победитель пары Израиль – Исландия.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 – Украина получила соперников, лучший путь из возможных

Профиль We Global Football обнародовал оценку суперкомпьютера с большими шансами для Украины. На выход сборной Реброва на чемпионат Европы дают 63,3%. Израиль имеет 19,3%, Босния и Герцеговина – 11,8%, Исландия – 5,6%.

Напомним, что плей-офф сыграют весной. Полуфиналы запланированы на 21 марта, а финалы – на 26 марта.

В пути А фаворитом считается Уэльс, а в пути С главными претендентами на Евро определены Греция и Грузия.

Евро-2024: участники финальной части