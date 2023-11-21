Украина не завоевала прямую путевку на Евро-2024, заняв третье место в группе за спинами Англии и Италии. Но у нашей сборной есть запасной вариант через плей-офф, в котором принимают участие лучшие команды Лиги наций, которые еще не вышли на Евро.

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Жеребьевка плей-офф состоится 23 ноября в 13:00 по Киеву. Во время неё Украина узнает, куда попадет – в более сложный путь А или более легкий путь Б. Вместе с "сине-желтыми" в жребии будут участвовать Финляндия и Исландия.

Если Украина попадет в путь А (на это 33,3%), то в полуфинале встретится с Уэльсом (или Польшей, если сегодня Петраков обыгрывает Хорватию, а валлийцы одолеют Турцию). В финале нас будет ждать победитель пары Польша/Хорватия – Эстония.

Если Украина попадет в путь Б (на это 66,6%), то в полуфинале встретится с Израилем или Боснией и Герцеговиной – это определит жребий. В финале придется играть с победителем другой пары, где будет Исландия или Финляндия.

В итоге мы видим, что очень сложных оппонентов нет нигде. Маловероятно, что Хорватия сегодня проиграет Армении и будет нам угрожать. И самым неприятным соперником остается кризисная Польша, проигравшая в отборе Молдове и Албании. Уэльс не пустил нас на ЧМ-2022, однако теперь там нет Бейла, а сборная дома отдает победы Армении.

Попадание в путь Б подарит больше позитива. Босния и Герцеговина сейчас на исторически низком уровне – финишировала за Словакией, Люксембургом и Исландией. Израиль тоже не впечатлил в квалификации, обыграв только Беларусь и Андорру.

Матчи плей-офф состоятся 21 марта (полуфиналы) и 26 марта (финалы) 2024 года. Любой полуфинал Украина проведет в гостях, а финал может быть номинально домашним.

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