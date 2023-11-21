Хесус Хиль Мансано – один из самых скандальных рефери Ла Лиги. Поэтому неназначенный пенальти в матче Украина – Италия вообще не удивляет испанских фанатов, кричащих о позорном судействе, коррупции и тайной любви к Реалу.

Мансано не назначил пенальти за фол на Мудрике

"Хиль Мансано проглатывает пенальти в пользу Украины и выводит Италию на Евро-2024".

Gil Manzano se come un penalti a favor de Ucrania en el minuto 92 y mete a Italia en la Eurocopa https://t.co/MR06SWOTIb https://t.co/53HFPgjJZu — ElDesmarque (@eldesmarque) November 20, 2023

"Украина должна ненавидеть нас из-за скандалов с Матеу и Мансано, которые стоили им путевок на ЧМ и Евро. Мы страдаем от жалкого уровня испанского судейства в Ла Лиге, сейчас оно заставляет нас краснеть по всему миру".

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Ucrania nos debe odiar gracias a Mateu, que les echó del mundial en el escándalo del Galés-Ucrania y ahora Gil Manzano que les echa de la Euro en el escándalo del Ucrania-Italia.



El lamentable nivel del arbitraje español lo sufrimos en la liga y nos sonroja en el mundo. https://t.co/AyBJXYrX2i — El Número 3 (@hermandadel3) November 21, 2023

"Испанские арбитры всегда обслуживают лучшие матчи (они наиболее коррумпированы). Представьте себе Италию за бортом Евро-2024, Дон Хесус Хиль Мансано на месте".

Para los mejores partidos siempre árbitros españoles (son los más corruptos) imagínate Italia fuera de otra Eurocopa, nada nada, ahí está Don Jesús Gil Manzano.pic.twitter.com/5Fxcs3hmSK https://t.co/JwuDBXHxnl — Emilio_Caura (@emilio_caura) November 21, 2023

"Хиль Мансано. Это не мог быть кто-то другой. Испанский арбитраж – самый плохой на планете".

Gil Manzano. No podía ser otro. El arbitraje español es el peor del planeta. https://t.co/j2hoogSTuj — mike (@miquelgom1la) November 20, 2023

"Даже в Европе уже знают этот трюк. Если вы играете за выход на Евро-2024, а судит Хиль Мансано, просто надеваете белую футболку (форма Реала – прим.) и проблема решена".

"Завтра Маттарелла вручит Мансано награду за заслуги перед Итальянской Республикой".

Domani Mattarella consegnerà un'Onorificenza al merito della Repubblica italiana a Gil Manzano.#UcrainaItalia pic.twitter.com/TGh3ItP2U7 — Alessandro ️ (@Sandrino_14) November 20, 2023

"Хиль Мансано показывает миру, насколько ужасное испанское судейство. Это варварство".

Gil Manzano enseñando al mundo lo horrible del arbitraje español. Que barbaridad — Una vez más (@una_vez_mas11) November 20, 2023 "Невероятное ограбление Украины со стороны ничтожного Мансано". Vaya robo ha perpetrado el inútil de Gil Manzano a Ucrania — S T A T S (@Statsatm) November 20, 2023 "Хиль Мансано исказил результат матча Украина – Италия. Обычный рабочий день для самого худшего испанского арбитра". Gil Manzano wypaczył wynik meczu Ukrainy z Włochami. Zwykły dzień w pracy najgorszego hiszpańskiego arbitra. — Mateusz Jankowski (@MatiJankowski) November 20, 2023 "Хиль Мансано предпочитает тех, кто в белом, не имеет значения, когда вы это читаете". Gil Manzano favoreciendo a los de blanco, da igual cuando leas esto. — Lucas Barbero (@lolocc01) November 20, 2023

"Мы едем в Германию, но это был пенальти для Украины. Я честная. Судья выглядел плохо весь второй тайм, не назначил фолов и нам, и им. В общем, неудачное судейство Хиля Мансано".

We’re off to Germany, but this one was a penalty for Ukraine. I’m honest. The ref tbf was bad for the whole 2nd half, didn’t award fouls to us and to them. Not a good performance overall by Gil Manzano. https://t.co/U7tJ26aYbm — Andrea Russo (@AndRusso_16) November 20, 2023

"Я желаю этого Хилю Мансано".

Ojalá esto a Gil Manzanohttps://t.co/yXbk9unAp8 — Julián Rebolledo (@futbolResultado) November 20, 2023

"Ограбление, которое Хиль Мансано совершил против Украины, не назначив очень четкого пенальти в добавленное время, вызвало смущение. Сегодня Италия играла в белом. Совпадение? Я в это не верю".

El atraco que le ha metido Gil Manzano a Ucrania sin pitar un clarísimo penalty en el tiempo añadido ha sido bochornoso. Italia hoy jugaba de blanco. ¿Casualidad? No lo creo — bejblismo (@bejblismo) November 20, 2023

"Хиль Мансано только что украл пенальти у Украины. ФИФА помогает итальянскому футболу избежать новых унижений на уровне сборной".

Gil Manzano le acaba de robar un penal descarado a Ucrania. La FIFA ayudándole al fútbol italiano a no tener más humillaciones a nivel selecciones. — Nelson Arenas Millan (@arenasnel98) November 20, 2023

"Хиль Мансано – специалист в исполнении приказов, и он не собирался выбрасывать Италию".

Gil Manzano es un especialista en cumplir órdenes y no se iba a cargar a Italia. #RCDE https://t.co/dNbkkVJ2Ik — Jorge Gallardo (@Jorge18994756) November 20, 2023

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