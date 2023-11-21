"Украина должна ненавидеть нас": испанцы краснеют из-за "бесстыдного судейства" Мансано – почему все решила белая форма?
Хесус Хиль Мансано – один из самых скандальных рефери Ла Лиги. Поэтому неназначенный пенальти в матче Украина – Италия вообще не удивляет испанских фанатов, кричащих о позорном судействе, коррупции и тайной любви к Реалу.
"Хиль Мансано проглатывает пенальти в пользу Украины и выводит Италию на Евро-2024".
"Украина должна ненавидеть нас из-за скандалов с Матеу и Мансано, которые стоили им путевок на ЧМ и Евро. Мы страдаем от жалкого уровня испанского судейства в Ла Лиге, сейчас оно заставляет нас краснеть по всему миру".
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"Испанские арбитры всегда обслуживают лучшие матчи (они наиболее коррумпированы). Представьте себе Италию за бортом Евро-2024, Дон Хесус Хиль Мансано на месте".
"Хиль Мансано. Это не мог быть кто-то другой. Испанский арбитраж – самый плохой на планете".
"Даже в Европе уже знают этот трюк. Если вы играете за выход на Евро-2024, а судит Хиль Мансано, просто надеваете белую футболку (форма Реала – прим.) и проблема решена".
"Завтра Маттарелла вручит Мансано награду за заслуги перед Итальянской Республикой".
"Хиль Мансано показывает миру, насколько ужасное испанское судейство. Это варварство".
"Мы едем в Германию, но это был пенальти для Украины. Я честная. Судья выглядел плохо весь второй тайм, не назначил фолов и нам, и им. В общем, неудачное судейство Хиля Мансано".
"Я желаю этого Хилю Мансано".
"Ограбление, которое Хиль Мансано совершил против Украины, не назначив очень четкого пенальти в добавленное время, вызвало смущение. Сегодня Италия играла в белом. Совпадение? Я в это не верю".
"Хиль Мансано только что украл пенальти у Украины. ФИФА помогает итальянскому футболу избежать новых унижений на уровне сборной".
"Хиль Мансано – специалист в исполнении приказов, и он не собирался выбрасывать Италию".
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