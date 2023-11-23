Польский журналист Петр Слонка озвучил интересный инсайд о состоянии дел в лагере сборной Боснии и Герцеговины.

"Я смотрел группу Словакии в квалификации Евро. Босния – очень слабая команда.

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Я разговаривал с одним из боснийских игроков и он заявил следующее: "У нас большой кризис. В нашей сборной нормально играет только Джеко, а остальные игроки должны платить (от 20 тысяч евро) за участие в матчах и считают, что заплатив, им больше ничего не нужно делать", – написал Слонка в своем Telegram-канале.

Напомним, Босния стала соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024. В случае успеха подопечные Реброва в решающем матче встретятся с победителем дуэли Израиль – Исландия.

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