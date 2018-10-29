Рейтинг УЕФА: Динамо и Ворскла улучшили свои позиции, Шахтер снова опустился

УЕФА обновил клубный рейтинг по итогам 3 тура Лиги чемпионов и Лиги Европы. Шахтер продолжил падение и занимает уже 12 место. Динамо и Ворскла благодаря победам улучшили свои позиции.

Победы Динамо и Ворсклы над Ренном и Карабахом соответственно позволили киевлянам и полтавчанам подняться в клубном рейтинге УЕФА. В обновленном рейтинге Динамо поднялось на 2 позиции и теперь занимает 21 место, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Ворскла благодаря победе над Карабахом теперь занимает 141 место, обойдя Мариуполь, который на 142 позиции, Александрию (144 место) и Олимпик (145).

Шахтер после поражения от Манчестер Сити опустился на одну позицию – теперь подопечные Паулу Фонсеки занимают 12 место. К слову, еще в начале еврокубкового сезона 2018/19 "горняки" входили в топ-10 рейтинга.

Обновленный рейтинг возглавляет Реал, на втором месте Барселона, замыкает тройку Бавария.

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