Лига Европы: Ворскла минимально одолела Карабах – провал в первом тайме, джокер от Сачко и выплата долга Фортуной

Полтавская Ворскла на выезде победила азербайджанский Карабах в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Активнее поединок на арене в Баку начали хозяева. Полтавчане много нервничали на старте матча и в течение длительного времени даже не могли перейти центр поля. Особенно опасными была атаки азербайджанского гранда правым флангом, где не всегда успевали за своими оппонентами Сапай и Ребенок.

Карабах – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор матча

К счастью Ворсклы, огрехи своих партнеров по команде вовремя исправлял Владимир Чеснаков. Капитан "зелено-белых" сначала в подкате классно прервал передачу в центр штрафной на Эмегару, а потом самоотверженно бросился под удар Медведева.

Впереди же у полтавчан с креативом совсем не клеилось. Ближе к середине тайма они сумели кое-как выровнять игру, но регулярно теряли мяч, только перейдя на половину поля соперника. Уход Ворсклы от собственных ворот дал больше пространства атакующим игрокам Карабаха. Как следствие, у ворот полтавчан регулярно стали возникать голевые ситуации.

На 20-й минуте кто-то из азербайджанцев решился на удар метров с 20-ти после очередного провала гостей на левом фланге обороны (значительно выше ворот), а еще через 2 минуты Мичел зряче бил головой после подачи с углового, но мяч пролетел над перекладиной ворот Шуста. Ворскла ответила на 33-й минуте первой по-настоящему осмысленной атакой, но Ребенок не сумел удачно подать с левого фланга – Вагнер спокойно забрал мяч в руки.

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А под занавес первой половины игры Карабах создал самый опасный момент у ворот полтавчан: Садыгов мощным ударом-прострелом со штрафного пытался найти то ли ногу кого-то из партнеров, то ли рикошет, Мичел классно пропустил, но Геррье промедлил и не сумел акцентировано пробить. Таким образом, полтавчане выстояли и ушли на перерыв при счете 0:0.

В раздевалке тренер Ворсклы Василий Сачко, очевидно, не только имел серьезный разговор со своими подопечными, но и пошел на ключевой для хода поединка шаг. Инертного новичка Якубу сменил бразилец Карека. И этот джокер сработал почти сразу! На 48-й минуте воспитанник Гремио прошел по левому флангу, а затем резко развернул атаку пасом в центр на Кулача. Владислав же, недолго думая, мощно пробил метров с 25-ти, застав врасплох Вагнера, неуклюже выпустившего мяч в ворота – 0:1!

Гол имел большое влияние на обе команды: Карабах начал пытаться как можно скорее переправлять мяч в линию атаки, а осмелевшие "ворскляне" решили искать шансы в контратаках. Уже на 52-й минуте серьезно вступить в игру пришлось Шусту – Богдан парировал сильный удар от Зубира. Еще через несколько минут Эмегара ворвался с правого фланга в штрафную зону и бил в ближний угол, но мяч прошел над воротами.

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Ворскла ответила, пытаясь поймать хозяев в контратаках. Сначала Карека разогнал атакующую волну и отдал направо на Ребенка, а Павел решил сразу бить – мимо. А затем в похожей ситуации Кулач решился бить слета, но не сумел попасть в створ ворот Вагнера.

Последние 15 минут поединка прошли под диктатом Карабаха. Азербайджанцы постоянно нагнетали ситуацию у ворот Шуста, активно прессинговали на каждом участке поля, но по-настоящему голевых моментов имели лишь несколько. Разве что Садыгов со штрафного едва не вогнал мяч в нижний угол ворот Ворсклы, а Геррье откровенно простил полтавчан после суеты у собственных ворот, когда пробил рядом с девяткой.

Полтавчане в конце концов сумели выстоять и одержали первую победу на групповом этапе Лиги Европы. Теперь они имеют 3 очка после трех поединков. Лидирует в квартете лондонский Арсенал (9 очков), а вторым идет Спортинг (6 баллов). Карабах очков не набирал.

Провальный первый тайм

Похоже, что полтавчане вышли на матч с целью играть вторым номером. Но в первой половине игры немного перестарались. Ворскла не просто сознательно отдала инициативу сопернику, а откровенно потеряла контроль над ситуацией. Даже отбирая мяч у соперника, "ворскляне" не слишком понимали, что делать дальше. Игроки атаки были инертными, а брать инициативу на себя никто из полузащитников не решался.

Зато Карабах банально создавал численное преимущество на флангах атаки, что постоянно по неизвестным причинам ставило в тупик крайних защитников Ворсклы, а также хавбеков, которые приходили им на помощь. Полтавчанам повезло – фантазии группе атаки азербайджанского гранда откровенно не хватало, поэтому провал "зелено-белых" (0 ударов 0 угловых, лишь 190 передач и 37 % владения мячом) не имел фатальных последствий.

Джокер

Конечно, единственный мяч в поединке забил Владислав Кулач, поэтому он заслуживает од похвалы. Но реально изменил ход событий выход на поле Кареки. На фоне "классических" украинских игроков из Ворсклы бразилец – действительно кудесник мяча. Именно он сделал голевую атаку фактически из ничего. Небанального хода – перевода выпада с фланга в центр оказалось достаточно для того, чтобы Кулач оказался на ударной позиции и (не без фарта) забил. Еще несколько раз Карека пытался создать опасность у ворот хозяев, тактически придерживал мяч, когда нужно было "сбить" температуру матча, и не стыдился работы на оборону.

Туманность перспектив

По общему мнению, Фортуна вернула долг Ворскле за проигранный на последних минутах матч в Полтаве со Спортингом. Но для того, чтобы реально претендовать на выход из группы или хотя бы борьбу за 1-2 места одного везения мало. Проваленные отдельные отрезки матчей, проблемы с функциональной готовностью отдельных игроков, короткая скамейка запасных – все эти проблемы делают дальнейшие турнирные перспективы Ворсклы довольно призрачными. Да, на жилах можно вырвать победу над Карабахом и дома. Но что делать с давлением лиссабонского Жозе Альваладе в возможно ключевом матче группового этапа или с голодными до побед молодыми талантами лондонского Арсенала? Вряд ли на эти вопросы у команды Сачко на данный момент есть ответ. Более того, кажется, что ответов у полтавчан не найдется и накануне этих противостояний...

Лига Европы 2018/19, 3-й тур, группа Е

Карабах – Ворскла – 0:1

Гол: Кулач, 48