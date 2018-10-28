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Рейтинг УЄФА: Динамо та Ворскла покращили свої позиції, Шахтар знову опустився

26 жовтня 11:12 11647 Читать на русском
Рейтинг УЄФА: Динамо та Ворскла покращили свої позиції, Шахтар знову опустився
Динамо піднялось в рейтингу УЄФА / фото: Футбол 24

УЄФА оновив клубний рейтинг за підсумками 3 туру Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Шахтар продовжив падіння та посідає вже 12 місце. Динамо та Ворскла завдяки перемогам покращили свої позиції.

Перемоги Динамо та Ворскли над Ренном та Карабахом відповідно дозволили киянам та полтавцям піднятись у клубному рейтингу УЄФА. В оновленому рейтингу Динамо піднялось на 2 позиції та тепер посідає 21 місце, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Ворскла завдяки перемозі над Карабахом тепер посідає 141 місце, обійшовши Маріуполь, який на 142 позиції, Олександрію (144 місце) та Олімпік (145).

Шахтар після поразки від Манчестер Сіті опустився на одну позицію – тепер підопічні Паулу Фонсеки посідають 12 місце. До слова, ще на початку єврокубкового сезону 2018/19 "гірники" входили у топ-10 рейтингу.

Оновлений рейтинг очолює Реал, на другому місці Барселона, замикає трійку Баварія.

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Ліга Європи3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четвер 25 жовтня 2018

Карабах
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
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