УЕФА выплатил более 1 млрд евро клубам-участникам Лиги чемпионов 2017/18: стало известно, сколько заработал Шахтер

УЕФА опубликовал заработки всех клубов, участвовавших в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2017/18.

Все клубы, которые выступали на групповой стадии Лиги чемпионов 2017/18, а также десять команд, вылетевших в раунде плей-офф, получили от УЕФА больше 1 млрд 112 млн евро.

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Мадридский Реал, обыграв Ливерпуль в киевском финале, сорвал самый большой куш. "Бланкос" обогатились на 88,6 млн евро. Рома, которая выбила Шахтер из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, заняла второе место по доходам – ​​83,8 млн евро.

В топ-5 рейтинга также попали: Ливерпуль (81,2 млн), Ювентус (80 млн) и Бавария (70 млн).

Донецкий Шахтер заработал 29,4 млн евро за матчи группового этапа, а также выход в 1/8 финала.

Каждая команда, выступавшая на групповом этапе, гарантированно получала 12,7 млн евро. На этой стадии также начислялись бонусы за результаты: 1,5 млн евро за победу и 0,5 млн за ничью. 500 тысяч евро, оставшиеся после ничьих, формировали общий пул, который распределяли между всеми участниками группового этапа в зависимости от количества выигранных матчей.

За выход в 1/8 финала клубы получили по 6 млн евро, в 1/4 – 6,5 млн, в 1/2 - 7,5 млн. Реал дополнительно получил за победу в решающем матче турнира 15,5 млн евро. Ливерпуль обогатился на 11 млн за участие в финале.