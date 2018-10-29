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Ренн – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

26 октября 00:10 15586 Читати українською
Ренн – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча
Ренн – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Динамо победило Ренн в 3 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Ренн – Динамо.

Томаш Кендзера открыл счет на 21-й минуте фантастическим ударом метров с 30-ти. Однако в конце первого тайма Гренье сравнял счет после чудовищной ошибки Бойко. Победу киевлянам принес гол Виталия Бульського, забитый в концовке встречи.

Динамо в меньшинстве вырвало победу над Ренном

После этого матча Динамо набрало 5 очков и делит первое место в группе с Астаной. На счету французов осталось 3 пункта.

Лига Европы. Группа E

Ренн – Динамо – 1:2

Голы: Гренье, 41 – Кендзера, 21, Буяльский, 89

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Ренн Ренн Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Лига Европы Ренн - Динамо Киев Виталий Буяльский Виталий Буяльский Клеман Гренье Клеман Гренье
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