Шахтер – Манчестер Сити: без Тайсона и Марлоса пропасть, конец исторической серии и болезненное падение дома в матче ЛЧ

Шахтер принимал Манчестер Сити в 3-м туре ЛЧ 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Чемпионы Украины дважды сыграли вничью, а команда Гвардиолы по одному разу победила и проиграла. Донецкий клуб с двумя пунктами занимал третье место и должен был побеждать, однако не мог рассчитывать на лидеров атаки Марлоса и Тайсона, которые получили травмы. Ман Сити пока брал очки только на выезде, но ишел на второй позиции.

Шахтер – Манчестер Сити – видео голов

Менди и Силва разыграли первую острую атаку на 3-й минуте. Испанец не сумел отличиться ударом через себя, минимально перебросив ворота. На 10-й Пятов втянул коварный удар из ближнего угла. В первые 20 минут без Тайсона и Марлоса Шахтер только 2 раза вылез в сторону штрафной Эдерсона – без ударов и только 34% владения мячом. Высокий прессинг Сити и отсутствие контригры создавали большие проблемы.

Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Первый перспективный момент Шахтера так и не дошел до нормального удара, хотя пас пяткой от Степаненко – это было красиво. В ответ после розыгрыша углового пропустили контру. Марез дважды банально простил украинскую команду. Силва попал в штангу, а Жезус на добивании мог и получше сыграть.

Давид исправился на 30-й. Серия ошибок перед своей штрафной, и удар с лета как наказание. А спустя минут Кривцов и Степаненко побежали к одному футболисту гостей, а забил без помех другой. Шокирующее преимущество команды Гвардиолы вылилось в 15 ударов (в два с половиной раза больше соперника), или 5 точных против нуля хозяев. О моментах команды Фонсеки в первые 45 минут также, к сожалению, не приходится говорить – только с приставкой полу.

После перерыва избиение продолжилось. Удар Силвы отчаянным прыжком после рывка остановил Исмаили, а вот Марез снова не попал ударом из-за пределов штрафной. Матвиенко лишь в последний момент украл у Стерлинга возможность выйти один на один, да и сам англичанин не совсем удачно обработал круглого. Патрик заменил Коваленко, который за исключением нескольких эпизодов провалил игру в центре поля, и сразу же пробил. Комментатор Вацко кричал о зрячем ударе, но снаряд на самом деле полетел далеко от ворот.

Бернарду Силва первыми прикосновениями к мячу после выхода на замену оформил разгромный счет – красивый бильярдный удар от стойки заставил кричать уже Гвардиолу. Эта игра не могла не понравиться тренеру манчестерцев. Манчестер Сити полностью отдал инициативу хозяевам после перерыва, и Фернандо мог один мяч отквитать. Болбат идеально подал, а бразилец пробив с лету ошибся. Мораес нанес лишь второй прицельный удар за матч, но Отаменди сделал все, чтобы мяч пошел слишком удобно для вратаря. Стерлинг попал в перекладину после очередного классного паса из глубины. В ответ Исмаили дважды подряд пробивал, однако не достиг цели. На последних секундах Эдерсон сам ошибся, сам и исправился, не дав забить Жуниору.

Более 37 тысяч зрителей стали свидетелями первого поражения дончан в евросезоне. Манчестер Сити набирает 6 очков, у Лиона 5 пунктов. У Шахтера остаются 2 балла и не самые высокие, но реальные шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Как минимум за Лигу Европы побороться также можно – Хоффенхайм с двумя очками где-то рядом.

Ни атаки, ни защиты

Шахтер позволил Манчестер Сити значительно больше, чем два предыдущих соперника. Полная неготовность к высокому прессингу соперника, подарки откровенно более сильной команде Гвардиолы, неспособность реализовать ошибки соперника и свои немногочисленные моменты. К сожалению, не только поражение, но и разгром – закономерный результат. По игре, хотя ощущения перед матчем ни были настолько пессимистичными.

Первое за 3 года домашнее поражение с таким счетом в чем-то даже удивило. Да, катастрофически не хватало Марлоса и Тайсона в атаке, но столько проигранной борьбы и гостеприимства в защите? Показательным был и момент после перерыва, когда кипер гостей Эдерсон (со скуки?) выбежал в центр поля, не лучшим образом сыграл, но затем выиграл единоборство и не дал продолжить атаку на свои пустые ворота. Когда бразильский страж ворот ошибся еще раз, Мораес не сумел его пробить с нескольких метров – куда-то выветрилось голевое чутье лучшего бомбардира УПЛ.

Гвардиола нивелировал последние козыри Фонсеки

Когда смотришь на игру Фернандо Педро и особенно Нема, становится жалко наставника Шахтера. Это совсем не тот уровень, который способен нагружать серьезного соперника. Исмаили и Матвиенко очень хорошо поддерживали начинания Марлоса с Тайсоном в предыдущих играх, а бразилец даже самостоятельно создавал моменты. Они все равно стали лучшими рядом с Ракицким (едва ли не единственный, кто не пасовал перед жестким прессингом возле штрафной Шахтера и мог начинать атаки, Ярослав еще и часто оказывался чуть ли не в роли вратаря), но им не с кем было сотрудничать.

Крайние защитники Фонсеки нанесли на двоих 4 удара. Вся защитная линия Гвардиолы – 3. Ответственные за атаки "горняков" Фернандо, Коваленко и Нем пробили 3 раза на всех. Один Мораес столько же. После перерыва Шахтер владел мячом 57% времени, но создавать моменты начал только в последние 30 минут. И как-то язык не поворачивается сказать, что это хозяева начали так классно играть, что новые лидеры группы растерялись. Больше было похоже на то, что это Манчестер Сити позволяет дончанам играть свободнее.

Лучше Гвардиолу не скажешь: "Шахтер поддавливал во втором тайме. Было непросто контролировать их игру, но как только мы возвращали себе мяч, так сразу создавали хорошие моменты". Голевые ситуации у ворот Пятова, наконец, возникали с первых и до последних минут – с контратаками нынешняя защита Фонсеки не справлялась так же, как и с позиционными. Португалец правильно сказал после матча: "У этой игры была очень простая история, Сити был лучше, это команда другого уровня".

Первый старт Де Брйюне, ключевой игрок матча и конец серий

Все полевые игроки Сити сыграли очень и очень на уровне, но отметим двух. Кевин Де Брюйне впервые после ЧМ-2018 вышел в стартовом составе. Выдал божественный пас с углового прямо на голову Ляпорта. Впрочем главным героем манчестерцев стал Давид Силва. Испанец создал 5 моментов (все в первом тайме), забил гол, еще дважды побеспокоил каркас ворот и отдавал пасы с точностью 93%.

Этот ловкий гений вместе с невероятно трудолюбивыми в атаке Стерлингом, Марезом, Менди, Де Брюйне и Бернарду Силвой оформил конец определенной эры. Впервые в истории Шахтер проиграл дома клубу из АПЛ. Впервые в сезоне проигран еврокубковый матч. Впервые в домашней игре при Фонсеке было настолько плохо, без шансов и разгромно.

Лига чемпионов, 3-й тур. Группа F

Шахтер – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Давид Силва, 30, Ляпорт, 35, Бернарду Силва, 71