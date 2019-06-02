Сын Рейеса написал погибшему отцу трогательное прощальное письмо

Сын погибшего Хосе Антонио Рейеса по имени Лопес написал прощальное письмо отцу, который трагически погиб в автокатастрофе.

"Это последний момент, который мы провели вместе, папа. В тот день ты как всегда дал мне совет, но сегодня ты не вернулся и это очень тяжелый день для меня.

Тоттенхэм – Ливерпуль: Морено после финала Лиги чемпионов почтил память погибшего Рейеса

Я всегда буду тобой гордиться, папа. Мы не проводили много времени вместе, но только ты и я знаем, как сильно мы любим друг друга.

Я знаю, что ты будешь заботиться обо мне с неба, а я никогда не забуду тебя. Я люблю тебя, папа", – написал Рейес-младший на своей странице в Instagram.

Напомним, 35-летний полузащитник погиб в автокатастрофе. Причиной аварии называют превышение скорости – шокирующие фото полностью уничтоженного автомобиля рекордсмена Лиги Европы.

"Я втратив дар мови, почувши цю звістку": футбольний світ оплакує Рейєса, який трагічно загинув у ДТП