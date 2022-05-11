Ребров выиграл чемпионство в третьей стране – ОАЭ покорились украинцу с первого раза
22:41 - Читати українською
Сергей Ребров добавил еще один титул в свою уже немалую коллекцию.
Аль-Айн разбил Аль-Джазиру (5:0) и гарантировал себе титул чемпиона за 3 тура до финиша. Это 14 "золото" в истории клуба (рекорд страны).
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Для Реброва это был дебютный сезон в ОАЭ. Еще раньше команда украинского специалиста завоевала Кубок лиги. В активе 47-летнего тренера 10 трофеев, среди которых чемпионства Украины (2) и Венгрии (3).
Добавим, что контракт Реброва истекает 30 июня этого года, поэтому это вполне может быть красивым прощанием с Аль-Айном.
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