Сергей Ребров добавил еще один титул в свою уже немалую коллекцию.

Аль-Айн разбил Аль-Джазиру (5:0) и гарантировал себе титул чемпиона за 3 тура до финиша. Это 14 "золото" в истории клуба (рекорд страны).

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Для Реброва это был дебютный сезон в ОАЭ. Еще раньше команда украинского специалиста завоевала Кубок лиги. В активе 47-летнего тренера 10 трофеев, среди которых чемпионства Украины (2) и Венгрии (3).

Добавим, что контракт Реброва истекает 30 июня этого года, поэтому это вполне может быть красивым прощанием с Аль-Айном.

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