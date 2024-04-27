Жирона одержала победу над Лас Пальмасом (2:0) в 33-м туре чемпионата Испании. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Каталонцы продолжают борьбу за второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Жирона взяла три очка в матче с Лас-Пальмасом.

Довбик в клубе Роналду: забил гол, не реализовал пенальти– Жирона прервала 5-матчевую серию поражений и обошла Барселону

Уже на 25 минуте матча у Артема Довбика был фантастический шанс отличиться, но украинец плохо нанес 11-метровый удар. Все же Жирона забила гол через мгновение. Удвоить счет удалось после перерыва. Довбик получил шанс реабилитироваться за неловкий удар при первом пенальти. Артем не промазал со второй попытки.

Жирона находится на втором месте с 71 баллом., Барселона отстает на один пункт. Лас-Пальмас расположился на 13-м месте с 37 очками.