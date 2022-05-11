Борусія Менхенгладбах та збірна України зустрічаються у товариській грі. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Це прем'єрний тест команди Петракова після початку повномасштабного вторгнення російської армії вбивць, ґвалтівників і грабіжників на наші землі. Матч, як і онлайн-трансляція Борусія Менхенгладбах – Україна на "Футбол 24", стартує о 21:45 за Києвом. Збірна готується до битви з Шотландією у півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022, запланованої на 1 червня. Також далі на національну команду чекають поєдинки Ліги націй. Де дивитися матч Борусія М – Україна онлайн? Двобій наживо транслюють телеканали "Індиго TV" (тимчасовий транслятор контенту "України") та "Футбол 1", oll.tv і YouTube-канал УАФ (доступна нижче).

Борусія Менхенгладбах – Україна: анонс і прогноз на товариський матч

Борусія Менхенгладбах – Україна: онлайн-трансляція матчу 11 05 2022 (для перегляду потрібно перейти на YouTube)

Наразі без ключових легіонерів. Відтак шанс отримує талановита молодь, зокрема, дебютує 21-річний "гірник" Михайло Мудрик. В основі виходять 7 гравців київського Динамо, ще четверо виконавців представляють донецький Шахтар.

Стартовий склад: 1. Георгій Бущан, 15. Юхим Конопля, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко, 21. Олександр Караваєв, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 17. Михайло Мудрик, 10. Микола Шапаренко, 14. Віталій Буяльський, 11. Артем Бєсєдін

Запас: 2. Валерій Бондар, 3. Олександр Сирота, 4. Денис Попов, 7. Артем Довбик, 8. Олександр Піхальонок, 9. Сергій Булеца, 12. Андрій Пятов, 19. Денис Гармаш, 23. Дмитро Різник

Борусія М: Зоммер – Фрідріх, Гінтер, Ельведі – Скаллі, Хофманн, Штіндль, Рейтц – Херманн, Носс – Плеа