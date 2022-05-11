Боруссия Менхенгладбах и сборная Украины встречаются в товарищеской игре. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Это премьерный тест команды Петракова после начала полномасштабного вторжения российской армии убийц, насильников и грабителей на наши земли. Матч, как и онлайн-трансляция Боруссия Менхенгладбах – Украина на "Футбол 24", стартует в 21:45 по Киеву. Сборная готовится к битве с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022, запланированном на 1 июня. Также дальше национальную команду ждут поединки Лиги наций. Где смотреть матч Боруссия М – Украина онлайн? Встречу в прямом эфире транслируют телеканалы "Индиго TV" (временный транслятор контента "Украина") и "Футбол 1", oll.tv и YouTube-канал УАФ (доступна ниже).

Боруссия Менхенгладбах – Украина: анонс и прогноз на товарищеский матч

Боруссия Менхенгладбах – Украина: онлайн-трансляция матча 11 05 2022 (для просмотра нужно перейти на YouTube)

Пока что без ключевых легионеров. Так что шанс получает талантливая молодежь, в частности, дебютирует 21-летний "горняк" Михаил Мудрик. В основе выходят 7 игроков киевского Динамо, еще четыре исполнителя представляют донецкий Шахтер.

Стартовый состав: 1. Георгий Бущан, 15. Ефим Конопля, 13. Илья Забарный, 22. Николай Матвиенко, 21. Александр Караваев, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 17. Михаил Мудрик, 10. Николай Шапаренко, 14. Виталий Буяльский, 11. Артем Беседин

Запасные: 2. Валерий Бондарь, 3. Александр Сирота, 4. Денис Попов, 7. Артем Довбик, 8. Александр Пихаленок, 9. Сергей Булеца, 12. Андрей Пятов, 19. Денис Гармаш, 23. Дмитрий Ризнык

Боруссия М: Зоммер – Фридрих, Гинтер, Эльведи – Скалли, Хофманн, Штиндль, Рейтц – Херманн, Носс – Плеа