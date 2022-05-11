Сергій Ребров додав ще один титул у свою вже немаленьку колекцію.

Аль-Айн розтрощив Аль-Джазіру (5:0) та гарантував собі титул чемпіона за 3 тури до фінішу. Це 14 "золото" в історії клубу (рекорд країни).

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Для Реброва це був дебютний сезон в ОАЕ. Ще раніше команда українського фахівця здобула Кубок ліги. Загалом в активі 47-річного тренера 10 трофеїв, серед яких чемпіонства України (2) та Угорщини (3).

Додамо, що контракт Реброва завершується 30 червня цього року, тому це цілком може бути красивим прощанням з Аль-Айном.

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