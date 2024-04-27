Первая лига 2023/24, 6-й тур

Чемпионская группа

Левый берег– Кудривка-Нива – 1:2

Голы: Сухоручко, 16– Нехтий, 33, (пен.), Вечерко, 43

Ингулец – Прикарпатье – 4:0

Голы: Кольцов, 4, 41, Ситало, 31, Богунов, 33

Группа на выбывание

Буковина – Диназ – 0:1

Гол: Новиков, 38

Подолье – Чернигов – 2:1

Голы: Веремиенко, 5, Кобзарь, 75, (пен.) – Койдан, 26

Удаление: Вересоцкий, 74 (Чернигов)

Карпаты уже гарантировали себе выход в УПЛ, но судьба второй путевки в элиту все еще не решена. Больше шансов вместе с Карпатами выйти в элиту должно Ингулец, который в домашнем поединке разбил Прикарпатье. Игра была решена еще до перерыва: Кольцов оформил дубль, еще по голу в свой актив записали Ситало и Богунов.

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Левый берег сделал подарок Ингульцу, проиграв Кудровка-Ниве. Сухоручко вывел киевскую команду вперед на 16-й минуте, однако Нехтий с пенальти, а потом еще и Вечурко нанесли поражение Левому берегу, не побеждающий 3 матча подряд.

Еще 2 поединка прошли в группе на выбывание. Диназ под руководством Александра Головко второй раз подряд победил, на этот раз одолев Буковину (второе место). А Подолье в большинстве вырвало победу над Черниговом. Команды обменялись голами Веремиенко и Койдана в первом тайме, а после удаления Вересоцкого Кобзарь реализовал пенальти.

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