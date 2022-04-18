"Благотворительные матчи Динамо и Шахтера? Конечно, слежу и, конечно, эти поединки важны. Я вижу атмосферу, царящую на стадионах. Знаю, что там собирают деньги, которые идут на помощь всей Украине. Да и сами игры достаточно интересны. Футболисты показывают дух нашей страны. Важно, что еще и побеждают.

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Решение Динамо не отпускать своих игроков в тот срок, который определил главный тренер сборной Украины, неверное и некрасивое. Это лично мое мнение. Я уважаю киевское Динамо, я уважаю Мирчу Луческу, который многое сделал для команды, но сейчас главная задача всей футбольной Украины совсем другая…

Не знаю, как в сложившейся ситуации в стране сыграет команда Александра Петракова, но каждый, кто занимается футболом в Украине, должен создать все условия для того, чтобы сборная провела качественную подготовку к матчу с Шотландией, а потом, надеюсь, с Уэльсом. Благотворительные мероприятия очень важны, но все мы понимаем, что такое выступление на чемпионате мира. Особенно сейчас.

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Неважно, кто тренер сборной Украины – он тренер главной команды страны и ему нужно помогать. А еще – доверять. Я еще раз подчеркиваю, что уважаю Луческу, но он клубный тренер. К тому же не украинец. К тому же, не ответственный за результат сборной.

Не представляю, как можно готовиться к матчам без 11-ти игроков Динамо. Это невозможно. Подъедут со временем? А что тогда скажут футболисты Шахтера? Да, легионеры приедут по окончании своего сезона, но ведь без них тоже нужно что-то наигрывать, нарабатывать, доказывать информацию. Я читал, что рассматривается вариант с вызовом молодежной сборной. Так тогда рушится подготовка сразу двух команд, у которых есть турнирные задания", – поделился Ребров в интервью Команда№1.

Напомним, Динамо решило не отпускать своих игроков в расположение сборной Украины, которая планирует начать сборы 29 апреля. Киевляне же намерены отправить футболистов 23 мая после проведения запланированных благотворительных поединков.

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