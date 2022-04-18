"Благодійні матчі Динамо і Шахтаря? Звісно, стежу та, звісно, ці поєдинки важливі. Я бачу атмосферу, яка панує на стадіонах. Знаю, що там збирають кошти, які йдуть на допомогу всій Україні. Та й самі ігри досить цікаві. Футболісти демонструють дух нашої країни. Важливо, що ще й перемагають.

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Рішення Динамо не відпускати своїх гравців в той термін, який визначив головний тренер збірної України, невірне і негарне. Це особисто моя думка. Я поважаю київське Динамо, я поважаю Мірчу Луческу, який багато зробив для команди, але зараз головне завдання всієї футбольної України зовсім інше…

Не знаю, як в тій ситуації, що склалася в країні, зіграє команда Олександра Петракова, але кожен, хто займається футболом в Україні, має створити всі умови для того, щоб збірна провела якісну підготовку до матчу із Шотландією, а потім, сподіваюсь, із Уельсом. Благодійні заходи дуже важливі, але всі ми розуміємо, що таке виступ на чемпіонаті світу. Особливо зараз.

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Не має значення, хто тренер збірної України – він тренер головної команди країни і йому треба допомагати. А ще – довіряти. Я ще раз наголошую на тому, що поважаю Луческу, але він клубний тренер. До того ж, не українець. І до того ж, не відповідальний за результат збірної.

Не уявляю, як можна готуватися до матчів без 11-ти гравців Динамо. Це неможливо. Під’їдуть згодом? А що тоді скажуть футболісти Шахтаря? Так, легіонери приїдуть після закінчення свого сезону, але ж без них теж треба щось награвати, напрацьовувати, доводити інформацію. Я читав, що розглядається варіант із викликом гравців молодіжної збірної. Так тоді зруйнується підготовка відразу двох команд, у яких є турнірні завдання", – поділився Ребров у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Динамо вирішило не відпускати своїх гравців до розташування збірної України, яка планує розпочати збори 29 квітня. Кияни ж мають намір відправити футболістів аж 23 травня після проведення запланованих благодійних поєдинків.

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